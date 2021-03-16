Химикаты, которые влияют на гормоны, угрожают человеческой способности размножаться.

Все проблемы человечества могут раз и навсегда "решиться" очень скоро! К 2045 году мужчины больше не будут способны размножаться из-за воздействия химических веществ, которые влияют на человеческие гормоны.

Так утверждает одна из главных исследовательниц репродуктивного здоровья Шонна Свон.

"Нынешнее состояние репродуктивных дел не может продолжаться и при этом не угрожать выживанию человечества", - сказала она Politico.

Это добавляет еще один пункт в список потенциальных смертельных проблем для нашего вида. Но, по словам Свон, мало кто знает о надвигающейся потере способности размножаться.

Читайте такжеThe Guardian: Грязный воздух убил полмиллиона младенцев за год"Мы примерно на 40 лет отстаем от глобального потепления с точки зрения нашей осведомленности", - пояснила она.

Четыре года назад она рассчитала, что количество сперматозоидов у среднестатистического мужчины на Западе сократилось на 59% за период с 1973 по 2011 год. Эти расчеты попали в заголовки о "спермагеддоне". Теперь Свон, которая также работает эпидемиологом в Медицинском центре Маунт-Синай в Нью-Йорке, описывает еще более страшную картинку в своей новой книге под названием "Обратный отсчет" (Count Down - англ.).

Согласно текущим прогнозам, количество сперматозоидов у мужчин в среднем достигнет нуля в 2045 году. Это означает, что половина людей мужского пола на Земле не будут способны дать потомство вообще. А другая половина будут очень близки к такому состоянию.

Свон объясняет, что причиной может послужить все больший контакт с химическими веществами, которые разрушают эндокринную систему. Ведь эти вещества есть во всем: от пластика, электроники, упаковок для продуктов и пестицидов до средств личной гигиены и косметики. Эти химикаты есть в теле почти каждого на Земле.

Вещества, такие как бисфенол А и фталаты, нарушают нормальную гормональную функцию. В частности, они влияют на тестостерон и эстроген. Даже в малых дозах они представляют особую угрозу для нерожденных детей, чьи тела все еще на этапе развития. Среди других факторов, которые могут повлиять на глобальную рождаемость - распространение контрацептивов, культурные изменения, ожирение и курение. Но Свон указывает на индикаторы, которые говорят о биологических причинах упадка фертильности. Исследования показали, что у маленьких мальчиков все чаще развиваются аномалии половых органов. А с 1982 года уровень тестостерона падает примерно на 1% в год.

Читайте такжеВ Норвегии выяснили, как декретный отпуск влияет на здоровье женщиныДля женщин ситуация тоже плохая. Количество выкидышей в течение последних двух десятилетий росло на 1% ежегодно. А у все большего количества девочек наступает раннее половое созревание. Если эти тенденции сохранятся, по словам Свон, in vitro и другие технологии искусственной репродукции станут необходимостью.

Избежать вымирания

К сожалению, быстрого решения нет. Свон, которая исследует репродуктивные проблемы более 20 лет, рекомендует убрать вредные химикаты из наших домов. Чтобы это сделать, она предлагает отказаться от обработанных пищевых продуктов, выбирать средства для личного ухода без содержания фталатов, а также заменить пластиковые контейнеры для продуктов на стеклянные. Но она признает, что проблема так просто не исчезнет. И нужны будут другие химикаты на замену в разных товарах, которые люди покупают. По ее мнению, это то, чем должны заняться правительства и химическая индустрия.

Читайте такжеFinancial Times: COVID-19 стал причиной обвала рождаемости в ЕвропеСвон также добавила, что надежда на то, что мужчины останутся способными размножаться в ближайшие десятилетия, все же есть. И причины для такого оптимизма дают мыши. В 2017 году было проведено исследование, в ходе которого грызуны контактировали с эстрогенными химикатами сразу после рождения, но больше за свою жизнь не попадали под влияние таких веществ. В результате количество сперматозоидов у них полностью восстанавливалось до нормы через три поколения.

"Конечно, три поколения для людей - это довольно долгий период. Поэтому нам лучше поторопиться", - сказала эксперт.

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Перевод: Лесь Дымань