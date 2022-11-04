Привиться можно бесплатно в любом пункте или центре вакцинации.

В Украине разрешили первую бустерную дозу вакцины против COVID-19 для всех вакцинированных детей в возрасте 12-17 лет.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, бустерную дозу подросткам рекомендуют через 6 месяцев после завершения первичного курса вакцинации. Если ребенок, по медицинским показаниям, получил дополнительную дозу вакцины, то бустер вводят через 3 месяца после получения дополнительной дозы.

"Для бустерного прививки детей в возрасте от 12 лет нужно использовать только мРНК-вакцину, которая одобрена к использованию в данной возрастной группе (сейчас в Украине это Comirnaty/Pfizer)", - говорится в сообщении.

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Что нужно для прививки ребенка

12-13 лет. Для прививки детей 12-13 лет обязательным является информированное согласие (форма N 063-2/о) родителей или опекунов в соответствии со статьей 43 "Основ законодательства о здравоохранении".

Для прививки детей 12-13 лет обязательным является информированное согласие (форма N 063-2/о) родителей или опекунов в соответствии со статьей 43 "Основ законодательства о здравоохранении". 14-18 лет. Пациенты в возрасте от 14 лет могут самостоятельно обратиться в любой пункт прививки против COVID-19 или центр вакцинации, при этом не обязательно иметь декларацию с педиатром или семейным врачом.

Пациенты в возрасте от 14 лет могут самостоятельно обратиться в любой пункт прививки против COVID-19 или центр вакцинации, при этом не обязательно иметь декларацию с педиатром или семейным врачом. От 18 лет. Люди в возрасте от 18 лет, которые завершили первичный курс вакцинации против COVID-19, также могут получить бустерные прививки. Первый бустер – если прошло более 5 месяцев после второй вакцинации дозой дводозной вакцины или одной дозой однодозной. Второй бустер – через 4 месяца после получения первого.

Где можно узнать адрес пункта вакцинации

Привиться можно бесплатно в любом пункте или центре вакцинации. Адреса и контакты пунктов и центров по ссылке или по телефону 0 800 60 20 19.

Сколько детей умерли от COVID-19 в Украине

За время пандемии в Украине от осложнений коронавирусной болезни умерло 83 ребенка. Всего заболевание подтвердили почти у 390 тысяч несовершеннолетних. Только за прошедшую неделю заболели более 1600 детей.

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