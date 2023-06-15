Врачи отметили, что операция была тяжелая, поскольку был большой риск потери крови.

В Черновицкой областной больнице мужчине сделали новую челюсть из его же ребра. Часть челюсти тот потерял в результате травмы и не мог нормально есть и разговаривать.

Хирурги-стоматологи и торакальные хирурги провели состав операцию и помогли буковинцу восстановить утраченную часть челюсти, пишет издание zaxid.net. Операцию врачи проводили в два этапа: сначала торакальные хирурги изъяли пятое левое ребро мужчины, а после того хирург-стоматолог смоделировал из него имплант и установил на место недостающей части участка нижней челюсти. Новую часть кости зафиксировали пластиной и винтами.

Врачи отметили, что операция была тяжелая, поскольку был большой риск потери крови.

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"Для нижней челюсти требовался фрагмент кости не менее 7 см. Наиболее оптимальным для имплантации было ребро", - рассказал начальник подразделения торакальной хирургии Василий Яцкив.

"Негативных последствий удалось избежать и после операции пациент чувствует себя нормально. После того, как имплантированная кость приживется, мужчине можно провести пластику, установить зубные импланты", - добавил хирург-стоматолог Николай Токарь.

Чудеса хирургии в Украине

Львовским медикам удалось вернуть к нормальной жизни 57-летнего мужчину, у которого не разгибались ноги.

Также во Львове врачи прооперировали пищевод с помощью робота Da Vinci. Такую операцию в Украине проводили впервые.

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