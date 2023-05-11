Мама парня отметила, что не знает кто стал донором, но для них с сыном он герой.

С больницы"Охматдет" выписали пациента, которому впервые в Украине сделали трансплантацию костного мозга от неродственного донора украинца.

Как говорится в сообщении "Охматдета", 18-летний Олег Шевченко из Павлограда Днепропетровской области сегодня выписывается из больницы после успешной трансплантации костного мозга (ТКМ). "Впервые в украинском реестре доноров костного мозга нашли совпадение с человеком из Украины. Так неизвестный украинец спас жизнь Олега", - говорится в сообщении.

Врачи "Охматдета" рассказали, что прошлым летом Олегу стало плохо. Сначала родители подумали, что у ребенка тепловой удар. Однако после анализов стало ясно: у него апластическая анемия в тяжелой форме. Лечение начали в региональном медицинском центре семейного здоровья в Днепре. "Но ожидаемых результатов достичь не удалось и встал вопрос о проведении неродственной ТКМ", - говорится в сообщении.

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Как пояснил заведующий отделением ТКМ Александр Лисица, до полномасштабного вторжения доноров находили со всего мира и их стволовые клетки могли доставить в Украину самолетом. "Сейчас этот путь усложнился: сначала клетки доставляют в Польшу, дальше курьер пересекает с ними границу и наземно везет в Киев. Время в этой ситуации критическое: от времени забора до трансплантации должно пройти не более 72 часов", - пояснил специалист.

Основатель украинского реестра доноров костного мозга Роман Куць отметил: "Сейчас в украинском реестре есть 8840 потенциальных доноров. У нас ушло 5 лет работы, веры, настойчивости, решимости, уверенности, сознания и большой любви, чтобы впервые для пациента нашли неродственного донора в Украине".

Мама Олега, Ирина не сдерживает своих эмоций, когда говорит о человеке, который поделился стволовыми клетками с ее сыном: "мы не знаем, кто это, но для нас донор — герой. К счастью для нас, какой-то чужой человек подошел как донор и дал единственный шанс моему сыну на жизнь".

Донорство костного мозга в Украине

В Киевежелающих стать донором костного мозга бесплатно регистрируют на базе двух донорских центров. В НДСБ "Охматдет" неродственную ТКМ для детей начали проводить в 2020 году. В 2022 году из-за полномасштабного вторжения больница начала делать ТКМ и взрослым пациентам. За это время было сделано 60 ТКМ. Наиболее далеко находили донора из Индии.

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