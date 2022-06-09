Приложение с точностью до 20 метров позволит видеть местонахождение того, кто совершил вызов.

В Украине запускают британское приложение GoodSAM, благодаря которому медики украинской "экстренки" смогут получать геолокацию пациентов и при необходимости поддерживать с ним видеосвязь.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава в Telegram.

Как говорится в публикации, с помощью приложения медики "экстренки" смогут с точностью до 20 метров мониторить местонахождение того, кто совершил вызов, даже если этот человек не будет устанавливать приложение.

Сейчас это приложение внедряют в регионах Украины. С его помощью также можно создать базу волонтеров экстренной медпомощи и координировать их деятельность.

Ранее The New York Times опубликовал видеоматериал о последствиях российских нападений на украинские медучреждения. Россия демонстрирует зловещую последовательность, намеренно разрушая учреждения здравоохранения, отмечает издание.

По информации Минздрава на 9 мая, пули и снаряды российских военных разрушили 165 учреждений здравоохранения, в то время как Всемирная организация здравоохранения обнаружила не менее 200 таких преступлений.

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