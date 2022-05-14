Россия демонстрирует зловещую последовательность, намеренно разрушая учреждения здравоохранения.

24 февраля, в первый день полномасштабной войны в Украине, в результате нападения захватчиков на госпиталь в Угледаре Донецкой области погибли четыре человека и еще десятеро получили ранения. Впоследствии от вражеского огня пострадал онкоцентр и детская больница.

В то же время, атаки на инфраструктуру здравоохранения Украины происходили, по некоторым данным, минимум дважды в день – "стирались" больницы, поликлиники, родильные отделения, дома престарелых и т. д, пишет The New York Times.

По информации Минздрава на 9 мая, пули и снаряды российских военных разрушили 165 учреждений здравоохранения, в то время как Всемирная организация здравоохранения обнаружила не менее 200 таких преступлений.

Новое видео, опубликованное ресурсом The New York Times, показывает Павла Ковтонюка, бывшего заместителя министра здравоохранения Украины. Он говорит, что эти атаки свидетельствуют об одном из способов психологической войны, заключающийся в преднамеренном опустошении украинской системы здравоохранения.

Несмотря на то, что для сбора доказательств военных преступлений россиян понадобятся годы, Ковтонюк утверждает, что жестокость и целеустремленность нападений очевидны.

Стоит отметить, что российский диктатор Владимир Путин использовал эту тактику и раньше – например, во время чеченской войны, когда он также атаковал родильные дома и другие медицинские заведения.

По данным министра здравоохранения Виктора Ляшко, на восстановление больниц, разрушенных во время полномасштабного вторжения РФ в Украину, нужно 32 млрд гривен. Речь идет не просто о восстановлении, а системный подход для построения госпитальных округов на уровне областей с соответствующим уровнем оснащения и оборудованием.

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