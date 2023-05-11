Реализация проекта позволит пациентам проходить эффективную реабилитацию в комфортных условиях, используя современные доказательные методы.

В Украине на базе больницы"Охматдет" в Киеве создадут реабилитационный центр со стационарным отделением, помощь в котором будут оказывать детям со всей страны.

Об этом речь идет в сообщении НДСБ "Охматдет". Реабилитационный Центр станет уникальным, поскольку в "Охматдете", как крупнейшей детской больнице страны, собраны разнопрофильные специалисты, которые будут приобщаться к лечению пациентов, которые будут проходить реабилитацию.

В "Охматдете" сообщили, что в больнице занимаются детьми с деоккупированных территорий - это дети, пережившие оккупацию; дети с минно-взрывными, осколочными и пулевыми ранениями. "Эти дети нуждаются в длительной реабилитации и должны находиться под постоянным наблюдением профессионалов", - отметили в больнице.

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"Реализация проекта позволит пациентам проходить эффективную реабилитацию в комфортных условиях, используя современные доказательные методы, что позволит маленьким пациентам быстрее восстанавливаться и возвращаться к полноценной жизни", – пояснил медицинский директор "Охматдета" Сергей Чернышук.

"Планируется реконструкция помещений в старом корпусе больницы, там будет создана возможность пребывания в палате двух человек – это будет один ребенок и его родственник. Здесь нужно установить современные кровати, оборудовать помещение таким образом, чтобы пациент, в случае нарушений двигательного аппарата, мог сам или с минимальной помощью сходить в туалет, помыть руки", - отметил заведующий отделением острой реабилитации Павел Андреев.

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