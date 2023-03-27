Помочь тем, кому нужна трансплантация, в Украине может каждый желающий - для этого нужно предоставить свои данные для реестра доноров костного мозга.

18-летний Олег Шевченко стал первым в Украине пациентом, нуждающимся в трансплантации костного мозга, для которого удалось подобрать донора из украинских реестров. От проходит лечение в Охматдете, где с прошлого года проводят трансплантацию костного мозга взрослым.

Как говорится в сюжете ТСН, парень заболел внезапно летом, и его симптомы были похожи на тепловой удар – потеря сознания, высокая температура. Только в больнице стало известно, что он серьезно болен и нуждается в трансплантации.

"Диагноз – апластическая анемия. Лечился в Днепре, получал терапию, но к сожалению не ответил на первую линию лечения. Единственный шанс – трансплантация костного мозга", – рассказывает заведующий отделением трансплантации костного мозга Охматдета Александр Лисица.

Видео дня

Сейчас парень ожидает операцию. Его семье известно, что подошедший донор – мужчина из Киева. Но общаться в течение двух лет им, по закону, нельзя.

Трансплантация костного мозга в Украине - что стоит знать

Операции по пересадке костного мозга не от родственников в Украине начали делать только три года назад – после соответствующих изменений в законодательство. Впервые донорский материал привезли из Польши. В сентябре 2021 года в Украине впервые трансплантировали костный мозг взрослому от неродственного донора. Донором стал 19-летний юноша из Германии.

За это время трансплантации с привлечением доноров из-за рубежа происходили более 60 раз. Сейчас логистика осложнилась из-за войны и прекращения авиасообщения, и это отнимает у пациентов самое главное – время.

Пациенты, нуждающиеся в трансплантации, тысячи. Но людей из Украины, которые готовы стать донорами – мало, и это снижает и без того низкие шансы пациентов на получение своевременной помощи.

В нашей стране действует Украинский реестр доноров костного мозга (UBMDR), в котором людей, которые готовы стать донорами, регистрируют бесплатно. Способов помочь есть два. Это простые процедуры, напоминающие донацию крови.

"Донор 4-5 часов лежит подключенный к аппарату из периферической вены, аппарат берет 150 миллилитров крови, обрабатывает (стволовые клетки оставляет для трансплантации, остальные – эритроциты, тромбоциты – возвращает донору). Второй способ – когда под общей анестезией проводят забор непосредственно костного мозга, это около 30 минут. И после 2 часов наблюдения донор может быть свободен", – рассказывает врач Александр Лисица.

Вас также могут заинтересовать новости: