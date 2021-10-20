Львовские врачи отметили, что столько детей с коронавирусом у них еще не было.

Во Львовской детской клинической больнице "Охматдет" в коронавирусном отделении находится 46 детей. Из них 40 имеют подтвержденный COVID-19, а 6 - еще ждут результатов ПЦР-теста.

Об этом говорится в сообщении больницы в соцсети. В больнице подчеркнули, что это новый антирекорд. Там сообщили, что среди пациентов есть 3-месячный младенец. "Малыш - в реанимации с ковидной пневмонией в крайне тяжелом состоянии. Ребенок находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Еще один младенец рожден от больной коронавирусной болезнью мамы. Его состояние – средней тяжести", - говорится в сообщении.

Львовские врачи отметили, что столько детей с коронавирусом у них еще не было.

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Как сообщал УНИАН, во львовской больнице скорой медицинской помощи из-за осложнения от COVID-19 умерла 40-летняя многодетная мать.

"Состояние женщины с самого начала было критически тяжелым. Кроме нее, еще трое членов семьи, в том числе брат и сестра, имеют положительный ПЦР-тест. Она у нас находилась трое суток. За это время ее дважды реанимировали. Вся семья – категорические противники вакцинации, настроены агрессивно и на контакт ни с кем не идут", - сообщила заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии больницы Наталия Матолинец.

Без матери осталось трое детей, самому маленькому из них - всего год.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Ирина Погорелая