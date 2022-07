Лечение для женщины было бесплатным.

В Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" впервые осуществили тотальное облучение тела и трансплантацию костного мозга взрослой пациентке.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Он отметил, что в начале года в больнице заработал самый современный в Украине линейный ускоритель электронов Elekta Synergy S Agility. Аппарат применяется для пациентов с лейкозами, лимфомой, множественной миеломой, апластической анемией, опухолями, а также перед трансплантацией костного мозга.

"Появление такого устройства позволяет специалистам "Охматдета" оказывать медицинские услуги на уровне лучших специализированных клиник мира по принципу all under the roof (все под одной крышей). Раньше пациентам приходилось делать облучение в одном учреждении, трансплантацию костного мозга - в другом. А иногда даже в разных странах", - пояснил Радуцкий.

В этом году, рассказал он, руководство больницы планировало расширить методики лучевой терапии для детей, но война изменила планы.

Так, специалисты "Охматдета" получили от Министерства здравоохранения соответствующую лицензию и начали делать операции по трансплантации костного мозга взрослым. Уже четырем взрослым пациентам сделали операции по пересадке костного мозга.

"37-летняя медсестра Любовь из Нежина лечилась от лейкемии в Чернигове и Черкассах. В "Охматдете" процедура тотального облучения заняла 65 минут. Лучевая терапия подготовила пациентку для дальнейшей необходимой пересадки костного мозга. Донором стала 13-летняя дочь Любови", - рассказал Радуцкий.

По его данным, пациентка чувствует себя хорошо. В конце прошлой недели ее выписали из больницы. Она будет продолжать лечение амбулаторно.

"Лечение для женщины было бесплатным, ведь мы предусмотрели в госбюджете средства на пилотный проект по трансплантации, а программа медицинских гарантий (в частности пакет НСЗУ по лечению онкобольных) даже во время войны финансируется в полном объеме", - заверил Радуцкий.

