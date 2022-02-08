По словам министра, данные последних исследований показывают, что большинство случаев передачи коронавирусной болезни происходит за 1-2 дня до появления симптомов, а также в последующие 2-3 дня после их появления.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко объяснил, почему было рекомендовано сокращение минимальной длительности лечения бессимптомных пациентов с COVID-19 до 5 дней от даты появления первых симптомов или даты взятия материала на исследование.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ляшко сказал во время брифинге.

"Особенностью первой в этом году волны COVID-19 является рост количества инфицированных и умеренное количество госпитализированных. Поэтому основной удар в этой волне на себя принимают врачи и работники звена первичной медицинской помощи. Поэтому наши управленческие решения на уровне министерства направлены сейчас на их поддержку", - отметил Ляшко.

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В частности, он напомнил, что Минздрав внес изменения в приказ "Организация оказания медицинской помощи больным коронавирусной болезнью (COVID-19)".

"Именно поэтому было рекомендовано сокращение минимальной длительности лечения бессимптомных пациентов до 5 дней от даты появления первых симптомов или даты взятия материала на исследование. Это позволяет сократить срок пребывания под медицинским наблюдением пациентов с легким течением болезни. Данные последних исследований показывают, что большинство случаев передачи коронавирусной болезни происходит за 1-2 дня до появления симптомов, а также в последующие 2-3 дня после их появления. Также вариант "Омикрон" имеет значительно меньший инкубационный период по сравнению с другими вариантами вируса", - заявил глава Минздрава.

Он напомнил, что ранее пациент должен был находиться на изоляции не менее 10 дней от даты появления симптомов или же от даты взятия материала на тестирование. Повторное тестирование на COVID-19 также могло проводиться не ранее 10 дней со времени появления симптомов или первого положительного теста.

"В настоящее время самоизоляцию можно завершать при условии отсутствия симптомов заболевания через 5 дней от даты их появления или от даты получения положительного результата тестирования", - добавил Ляшко.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля в Украине сделано 63 тыс. 919 прививок от COVID-19. Первую дозу введено 19 тыс. 526 людям, вторую дозу – 28 тыс. 877, дополнительную дозу получили 543 человека, бустерную – 14 тыс. 973.

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