Наибольшее количество новых больных коронавирусом за сутки зафиксировано в Ивано-Франковской и Львовской областях.

В Украине за сутки выявили 12 915 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 1826 детей и 224 медработника.

Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в телеграмм-канале. Также за сутки были госпитализированы 1836 человек; зафиксировано 67 летальных случаев; выздоровели 2430 человек.

Кроме этого, проведено тестирований за сутки - 50 680.

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За все время пандемии в Украине

заболели - 3 870 370 человек;

выздоровели - 3 585 338 человек;

летальных исходов - 99 282;

проведено ПЦР-тестирований - 17 523 330.

Коронавирус в Киеве: данные

В Киеве за сутки выявили 464 новых больных COVID-19, 7 человек умерли от осложнений болезни. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко на своем официальном сайте.

"Всего за период пандемии в Киеве 8 тыс. 444 летальных исходов от COVID-19. Подтвержденных случаев заболевания на сегодня – 353 тыс. 224", – отметил городской председатель. В целом коронавирус преодолели уже 330 тыс. 756 жителей столицы.

В числе новых заболевших: 255 женщин в возрасте от 18 до 89 лет и 142 мужчины в возрасте от 18 до 91 года, а также дети - 23 девочки в возрасте от 1 до 17 лет и 44 мальчика от 5 месяцев до 17 лет. Среди умерших: 5 женщин от 60 до 86 лет и 2 мужчины 83 и 85 лет. В больницы столицы госпитализировали 26 больных коронавирусной болезнью и 37 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Согласно сообщению, за прошедшие сутки больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе — 121, в Оболонском — 71 и в Подольском районе — 52 случая.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 464;

Винницкая область - 524;

Волынская область - 251;

Днепропетровская область - 349;

Донецкая область - 84;

Житомирская область - 798;

Закарпатская область - 304;

Запорожская область - 63;

Ивано-Франковская область – 1765;

Киевская область - 256;

Кировоградская область - 90;

Луганская область - 19;

Львовская область – 2036;

Николаевская область - 209;

Одесская область - 670;

Полтавская область - 164;

Ровенская область - 394;

Сумская область - 856;

Тернопольская область - 661;

Харьковская область – 1019;

Херсонская область - 142;

Хмельницкая область - 536;

Черкасская область - 157;

Черновицкая область - 837;

Черниговская область - 267.

Вакцинация от коронавируса в Украине

За сутки в Украине 22 тыс. 541 человек был вакцинирован против COVID-19. Об этом в Facebook сообщает Министерство здравоохранения. Согласно сообщению, первую дозу протиковидной вакцины получили 8 тыс. 280 человек, вторую дозу – 8 тыс. 835 человек. Кроме того, 87 человек получили вчера дополнительную дозу, бустерную дозу – 5 тыс. 339 человек.

Также сообщается, что с начала вакцинальной кампании в Украине привиты 15 млн 164 тыс. 118 человек, из них получили две дозы вакцины – 14 млн 466 тыс. 084 человека, дополнительную дозу – 13 тыс. 108, бустерную – 208 тыс. 784 человека. Всего проведено 29 млн 852 тыс. 092 прививки.

Кампания по вакцинации против COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля 2021 года.

Прививки делают вакциной Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-Sinovac Biotech, которая производится в Южной Корее, и Moderna.

С 14 декабря в Украине люди с определенными медицинскими показаниями могут получить дополнительную,третью дозу вакцины от коронавируса.

Кроме того, медики, сотрудники домов интернатного типа и люди в возрасте 60+ могут получить бустернудозу вакцины против COVID-19.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.