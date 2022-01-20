Тест на антитела показывает лишь их наличие или отсутствие в организме человека и не дает возможности предсказать, насколько человек защищен от COVID-19.

Наличие антител не означает, что у человека уже полностью сформирован иммунитет к COVID-19. Так же их отсутствие не означает, что человек совсем не защищен, ведь антитела не единственное звено иммунной защиты.

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин на странице в соцсети. "Тест на антитела показывает лишь то, что человек болел COVID-19 или привит против него. Пока неизвестно, какое именно количество антител обеспечивает адекватную защиту. У многих из переболевших COVID-19 вообще не обнаружили антител", - отметил Кузин.

Также специалист отметил, что кроме антител, бороться с инфекцией также помогают и другие агенты. Речь идет о Т-лимфоцитах, или Т-клетках. "Антитела в первую очередь не дают вирусу проникнуть в клетку. Если ему это все же удастся, то в борьбу вступают Т-лимфоциты. Они помогают организму быстро обезвредить зараженные вирусом клетки и победить болезнь, а также стимулируют создание антител", - пояснил Кузин.

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"К сожалению, сам факт того, что вы переболели и у вас есть антитела, не гарантирует того, что вы не инфицируетесь снова. Впрочем, если после болезни вы вакцинируетесь, то это вдвое улучшит ваши шансы не заразиться повторно", - отметил врач.

По его данным, пока нет научных исследований, которые могли бы точно сказать, что конкретный титр антител защитит человека от повторного инфицирования или риска тяжелого течения. В то же время есть много исследований, которые указывают, что вакцинация защищает от тяжелого течения и смерти вследствие коронавируса.

Отдельно Кузин отметил, что результаты тестирования на антитела не являются основанием для формирования сертификата о выздоровлении от COVID-19.

"Тест на антитела показывает лишь их наличие или отсутствие и не дает возможности предсказать, насколько человек защищен от рисков COVID-19", - подытожил Кузин.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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