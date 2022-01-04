Порядок генерации сертификата ничем не будет отличаться от того, как создаются COVID-сертификаты на основании выздоровления или после вакцинации.

COVID-сертификат для привитых бустерной дозой от коронавирусной болезни появится в конце января.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

До тех пор все, кто вакцинировался бустером, смогут пользоваться "зеленым" сертификатом о полной вакцинации.

Чтобы получить новый цифровой документ, достаточно отправить запрос на портале или в приложении "Дія" не ранее последних чисел января, уже после самой прививки.

Порядок генерации сертификата ничем не будет отличаться от того, как создаются COVID-сертификаты на основании выздоровления или после вакцинации.

Единственным отличием является срок действия нового документа - он будет действовать 270 дней, считая от даты последней прививки против COVID-19.

Также в Минздраве подчеркнул, что кроме COVID-сертификата, украинцы, получившие бустер, смогут получить международное свидетельство о вакцинации. Медицинский документ выдается по месту прививки или у семейного врача и в нем должны быть перечислены все дозы вакцинации против COVID-19 в соответствии с требованиями. Этот документ, как и COVID-сертификат, будет действовать 270 дней, считая от даты последней прививки против COVID-19.

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Что такое бустерная доза

Бустерной дозой от COVID-19 считается доза, которую вводят как ревакцинацию уже после полного курса прививок, чтобы усилить эффективность вакцинации, которая со временем снижается.

Как сообщал УНИАН, Минздрав разрешил бустерную дозу вакцины против коронавирусной болезни не только медицинским работникам, но и для людям в возрасте от 60 лет, независимо от того, какой вакциной они привились.

Получить бустерную дозу люди в возрасте 60+ могут через 6 месяцев с даты второй прививки от COVID-19, оптимально в период от 6 до 9 месяцев. Преимущество прививки будут делать м-РНК-вакцинам – Moderna или Comirnaty/Pfizer, независимо от того, какой вакциной был привит человек.

Напомним, что записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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