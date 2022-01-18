Наибольшее количество новых больных коронавирусом за сутки зафиксировано в Киеве и Львовской области.

В Украине за сутки выявили 8558 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 811 детей и 304 медработника.

Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в телеграмм-канале. Также за сутки были госпитализированы 1125 человек; зафиксировано 188 летальных случаев; выздоровели 5761 человек.

Кроме этого, проведено тестирований за сутки - 79 696.

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За все время пандемии в Украине

заболели - 3 768 088 человек;

выздоровели - 3 561 923 человека;

летальных исходов - 98 549;

проведено ПЦР-тестирований - 17 220 495.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 972;

Винницкая область - 372;

Волынская область - 142;

Днепропетровская область - 286;

Донецкая область - 365;

Житомирская область - 58;

Закарпатская область - 230;

Запорожская область – 188;

Ивано-Франковская область - 640;

Киевская область - 345;

Кировоградская область - 61;

Луганская область – 207;

Львовская область - 870;

Николаевская область - 148;

Одесская область - 350;

Полтавская область - 473;

Ровенская область - 370;

Сумская область - 384;

Тернопольская область – 282;

Харьковская область - 678;

Херсонская область - 58;

Хмельницкая область - 239;

Черкасская область - 214;

Черновицкая область - 475;

Черниговская область - 151.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Кампания по вакцинации против COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля 2021 года.

Прививку делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее, и Moderna.

С 14 декабря в Украине люди с определенными медицинскими показаниями могут получить дополнительную, третью дозу вакцины от коронавируса.

Кроме того, медики, сотрудники домов интернатного типа и люди в возрасте 60+ могут получить бустерную дозу вакцины против COVID-19.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.