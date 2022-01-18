В Украине за сутки выявили 8558 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 811 детей и 304 медработника.
Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в телеграмм-канале. Также за сутки были госпитализированы 1125 человек; зафиксировано 188 летальных случаев; выздоровели 5761 человек.
Кроме этого, проведено тестирований за сутки - 79 696.
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За все время пандемии в Украине
- заболели - 3 768 088 человек;
- выздоровели - 3 561 923 человека;
- летальных исходов - 98 549;
- проведено ПЦР-тестирований - 17 220 495.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 972;
Винницкая область - 372;
Волынская область - 142;
Днепропетровская область - 286;
Донецкая область - 365;
Житомирская область - 58;
Закарпатская область - 230;
Запорожская область – 188;
Ивано-Франковская область - 640;
Киевская область - 345;
Кировоградская область - 61;
Луганская область – 207;
Львовская область - 870;
Николаевская область - 148;
Одесская область - 350;
Полтавская область - 473;
Ровенская область - 370;
Сумская область - 384;
Тернопольская область – 282;
Харьковская область - 678;
Херсонская область - 58;
Хмельницкая область - 239;
Черкасская область - 214;
Черновицкая область - 475;
Черниговская область - 151.
Вакцинация от коронавируса в Украине
Кампания по вакцинации против COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля 2021 года.
Прививку делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее, и Moderna.
С 14 декабря в Украине люди с определенными медицинскими показаниями могут получить дополнительную, третью дозу вакцины от коронавируса.
Кроме того, медики, сотрудники домов интернатного типа и люди в возрасте 60+ могут получить бустерную дозу вакцины против COVID-19.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.