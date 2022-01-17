Сообщается, что комбинированная вакцина против коронавируса и гриппа может быть доступна уже к осени 2023 года.

В компании Moderna работают над созданием вакцины, которая объединит бустерную дозу против COVID-19 и прививку против гриппа.

Об этом сообщил исполнительный директор Moderna Стефан Бансель, пишет Reuters.

По его словам, комбинированная вакцина против COVID-19 и гриппа может быть доступна уже к осени 2023 года.

"Наша цель - иметь возможность делать одну ежегодную прививку. Чтобы не было проблем, когда люди не хотят делать 2-3 прививки за зиму", — отметил Бансель.

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Как писал УНИАН, руководитель отдела вирусологии берлинской клиники Charitе Кристиан Дростен уверен, что постоянная ревакцинация – не выход.

"В долгосрочной перспективе мы не можем поддерживать иммунную защиту всего населения с помощью повторной вакцинации каждые несколько месяцев. Вирус должен это сделать", – отметил Дростен.

Ученый считает, что рано или поздно коронавирусом переболеют все, и тогда произойдет естественное создание коллективного иммунитета.

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