В Харьковской области подтвердили циркуляцию штамма коронавируса "Омикрон".
Об этом сегодня во время аппаратного совещания в Харьковской облгосадминистрации заявил директор департамента здравоохранения ОГА Максим Хаустов.
"Мы сейчас находимся в начале новой волны заболеваемости коронавирусом из-за штамма "Омикрон". 14 января было направлено 30 образцов в Киев, и уже мы имеем результаты. Примерно 40% - это штамм "Омикрон", - отметил он.
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В связи с ростом заболеваемости Хаустов попросил граждан вакцинироваться и соблюдать масочный режим, особенно в учреждениях, где скапливаются много людей.
По его информации, за минувшие сутки в Харьковской области подтверждено 647 новых случаев COVID-19, умерли 8 человек.
Ранее, как писал УНИАН, в Минздраве рассказали, будут ли ужесточать карантин из-за"Омикрона".