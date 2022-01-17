Из 30 образцов, которые отобрали у больных на COVID-19, "Омикрон" подтвердили в 40%.

В Харьковской области подтвердили циркуляцию штамма коронавируса "Омикрон".

Об этом сегодня во время аппаратного совещания в Харьковской облгосадминистрации заявил директор департамента здравоохранения ОГА Максим Хаустов.

"Мы сейчас находимся в начале новой волны заболеваемости коронавирусом из-за штамма "Омикрон". 14 января было направлено 30 образцов в Киев, и уже мы имеем результаты. Примерно 40% - это штамм "Омикрон", - отметил он.

Читайте такжеКоронавирус в Украине: появилась свежая статистика по COVID-больным (инфографика)

В связи с ростом заболеваемости Хаустов попросил граждан вакцинироваться и соблюдать масочный режим, особенно в учреждениях, где скапливаются много людей.

По его информации, за минувшие сутки в Харьковской области подтверждено 647 новых случаев COVID-19, умерли 8 человек.

Ранее, как писал УНИАН, в Минздраве рассказали, будут ли ужесточать карантин из-за"Омикрона".

Вас также могут заинтересовать новости: