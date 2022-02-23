В Украине за сутки обнаружили 25 062 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 2427 детей и 665 медработников.
Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в телеграмм-канале. Также за сутки были госпитализированы 3140 человек; зафиксировано 297 летальных случаев; выздоровели 37 432 человек.
Кроме этого, проведено тестирований за сутки - 113 396.
За все время пандемии в Украине
- заболели - 4 783 835 человек;
- выздоровели - 4 023 033 человека;
- летальных исходов - 105 229;
- проведено ПЦР-тестирований - 19 477 406.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 3699;
Винницкая область - 523;
Волынская область - 786;
Днепропетровская область - 2343;
Донецкая область - 1523;
Житомирская область - 870;
Закарпатская область - 385;
Запорожская область – 1274;
Ивано-Франковская область - 424;
Киевская область - 1317;
Кировоградская область - 414;
Луганская область - 701;
Львовская область - 557;
Николаевская область - 1120;
Одесская область – 1142;
Полтавская область - 1686;
Ровенская область - 617;
Сумская область - 591;
Тернопольская область - 372;
Харьковская область - 767;
Херсонская область - 792;
Хмельницкая область - 1173;
Черкасская область - 1323;
Черновицкая область – 294;
Черниговская область - 369.
Вакцинация от коронавируса в Украине
Кампания по вакцинации против COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля 2021 года.
Прививку делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее, и Moderna.
С 14 декабря 2021 года в Украине люди с определенными медицинскими показаниями могут получить дополнительную,третью дозу вакцины от коронавирус.
Кроме того, медики, сотрудники домов интернатного типа и люди в возрасте 60+ могут получить бустернудозу вакцины против COVID-19.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.