Наибольшее количество новых больных коронавирусом за сутки зафиксировано в Киеве и Днепропетровской области.

В Украине за сутки обнаружили 25 062 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 2427 детей и 665 медработников.

Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в телеграмм-канале. Также за сутки были госпитализированы 3140 человек; зафиксировано 297 летальных случаев; выздоровели 37 432 человек.

Кроме этого, проведено тестирований за сутки - 113 396.

За все время пандемии в Украине

заболели - 4 783 835 человек;

выздоровели - 4 023 033 человека;

летальных исходов - 105 229;

проведено ПЦР-тестирований - 19 477 406.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 3699;

Винницкая область - 523;

Волынская область - 786;

Днепропетровская область - 2343;

Донецкая область - 1523;

Житомирская область - 870;

Закарпатская область - 385;

Запорожская область – 1274;

Ивано-Франковская область - 424;

Киевская область - 1317;

Кировоградская область - 414;

Луганская область - 701;

Львовская область - 557;

Николаевская область - 1120;

Одесская область – 1142;

Полтавская область - 1686;

Ровенская область - 617;

Сумская область - 591;

Тернопольская область - 372;

Харьковская область - 767;

Херсонская область - 792;

Хмельницкая область - 1173;

Черкасская область - 1323;

Черновицкая область – 294;

Черниговская область - 369.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Кампания по вакцинации против COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля 2021 года.

Прививку делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее, и Moderna.

С 14 декабря 2021 года в Украине люди с определенными медицинскими показаниями могут получить дополнительную,третью дозу вакцины от коронавирус.

Кроме того, медики, сотрудники домов интернатного типа и люди в возрасте 60+ могут получить бустернудозу вакцины против COVID-19.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.