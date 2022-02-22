В ближайшее время логистический партнер предприятия доставит его в региональные учреждения здравоохранения.

Министерство здравоохранения Украины распределило в регионы 43 тыс. 700 флаконов препарата "Ремдесивир" для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Препарат был закуплен ГП "Медзакупки Украины". В ближайшее время логистический партнер предприятия доставит его в региональные учреждения здравоохранения.

В Минздраве напомнили, что лекарственное средство "Ремдесивир" входит в клинические протоколы по оказанию медицинской помощи для лечения коронавирусной инфекции и может применяться в случаях, предусмотренных этими протоколами. Препарат широко применяется для экстренного использования в США, Японии, Австралии, странах ЕС (Франция, Испания, Хорватия, Румыния и др.).

Препарат разрешен Минздравом Украины для лечения пациентов с коронавирусной болезнью (COVID-19) согласно протоколу оказания медицинской помощи.

"Ремдесивир" стал первым препаратом, который рекомендовала разрешить использовать в ЕС для борьбы с коронавирусом Европейская ассоциация лекарственных средств.

Как сообщал УНИАН, 10 февраля в Минздраве сообщили, что в Украину доставлено 43 тысячи 711 флаконов препарата "Ремдесивир" (100 мг).

"Ремдесивир" (100 мг) закупается за средства государственного бюджета. Стоимость одного флакона препарата составляет 300 гривен. Всего на 43 тыс. 711 флаконов было потрачено 13 млн 113 тыс. 300 гривень.

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