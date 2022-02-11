"Желтой" зоне соответствует только одна область - Полтавская.

По состоянию на 11 февраля показатели "красного" уровня эпидопасности по распространению COVID-19 имеют 5 областей Украины. Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Ровенская и Хмельницкая области уже не соответствуют "оранжевому" уровню, ведь там увеличилось количество новых пациентов с коронавирусом.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

"Желтому" уровню на сегодня соответствует только одна область – Полтавская. Остальные области соответствуют "оранжевому".

По состоянию на 11 февраля уровень заболеваемости по стране составляет 1 тыс. 267человек на 100 тыс. населения, при определенном индикаторе 75 на 100 тыс. лиц. В частности, в Киеве уровень заболеваемости составляет 1 тыс. 246 на 100 тыс. человек.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Украине уже наблюдается пик заболеваемости COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, во время этой волны растет число случаев заболевания, но не количество госпитализаций, уменьшает нагрузку на больницы.

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