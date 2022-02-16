Для обеспечения соблюдения всех норм холодовой цепи на судне вакцины поместили в морозильную камеру, которая работает в режиме -70 градусов по Цельсию.

Ледокол "Ноосфера" направляется на станцию "Академик Вернадский" с 66 дозами вакцины "Коминарти" на борту, чтобы вакцинировать от COVID-19 полярников, отбывших туда еще в прошлом году.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Отмечается, для обеспечения соблюдения всех норм холодовой цепи, на судне вакцины поместили в морозильную камеру, которая работает в режиме -70 градусов по Цельсию.

"Нам важно, чтобы каждый человек мог получить надежную защиту от рисков COVID-19, тем более там, где возможности доступа к медицине весьма ограничены. Если уж даже в Антарктиде есть возможность сделать первую, вторую или бустерную дозу, чего медлить тем, у кого есть множество вариантов для вакцинации? Защитите себя и родных – вакцинируйтесь!"- сказал Ляшко.

Напомним, для вакцинации британских полярников на Антарктиду отправили партию вакцины от коронавируса AstraZeneca.

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