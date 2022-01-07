Наибольшее количество новых больных коронавирусом за сутки зафиксировано в Киеве и Харьковской области.

В Украине за сутки выявили 7177 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 364 ребенка и 203 медработника.

Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в телеграмм-канале. Также за сутки были госпитализированы 1866 человек; зафиксировано 192 летальных случая; выздоровели 5595 человек.

Кроме этого, проведено тестирований за сутки - 75 596.

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За все время пандемии в Украине

заболели - 3 696 468 человек;

выздоровели - 3 506 509 человек;

летальных исходов - 97 088;

проведено ПЦР-тестирований - 16 933 070.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 904;

Винницкая область - 323;

Волынская область - 76;

Днепропетровская область - 276;

Донецкая область - 218;

Житомирская область - 324;

Закарпатская область – 154;

Запорожская область – 159;

Ивано-Франковская область - 505;

Киевская область - 272;

Кировоградская область - 54;

Луганская область - 87;

Львовская область - 494;

Николаевская область - 163;

Одесская область - 228;

Полтавская область - 270;

Ровенская область – 163;

Сумская область - 379;

Тернопольская область - 366;

Харьковская область - 652;

Херсонская область - 120;

Хмельницкая область - 300;

Черкасская область - 241;

Черновицкая область – 133;

Черниговская область - 316.

Как сообщал УНИАН, кампания по вакцинации против COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля.

Прививку делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее, и Moderna.

С 14 декабря в Украине люди с определенными медицинскими показаниями могут получить дополнительную, третью дозу вакцины от коронавируса.

Кроме того, медики, сотрудники домов интернатного типа и люди в возрасте 60+ могут получить бустерную дозу вакцины против COVID-19.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.