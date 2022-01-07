В Украине за сутки выявили 7177 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 364 ребенка и 203 медработника.
Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в телеграмм-канале. Также за сутки были госпитализированы 1866 человек; зафиксировано 192 летальных случая; выздоровели 5595 человек.
Кроме этого, проведено тестирований за сутки - 75 596.
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За все время пандемии в Украине
- заболели - 3 696 468 человек;
- выздоровели - 3 506 509 человек;
- летальных исходов - 97 088;
- проведено ПЦР-тестирований - 16 933 070.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 904;
Винницкая область - 323;
Волынская область - 76;
Днепропетровская область - 276;
Донецкая область - 218;
Житомирская область - 324;
Закарпатская область – 154;
Запорожская область – 159;
Ивано-Франковская область - 505;
Киевская область - 272;
Кировоградская область - 54;
Луганская область - 87;
Львовская область - 494;
Николаевская область - 163;
Одесская область - 228;
Полтавская область - 270;
Ровенская область – 163;
Сумская область - 379;
Тернопольская область - 366;
Харьковская область - 652;
Херсонская область - 120;
Хмельницкая область - 300;
Черкасская область - 241;
Черновицкая область – 133;
Черниговская область - 316.
Как сообщал УНИАН, кампания по вакцинации против COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля.
Прививку делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее, и Moderna.
С 14 декабря в Украине люди с определенными медицинскими показаниями могут получить дополнительную, третью дозу вакцины от коронавируса.
Кроме того, медики, сотрудники домов интернатного типа и люди в возрасте 60+ могут получить бустерную дозу вакцины против COVID-19.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.