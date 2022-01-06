Украина вводит бустерную дозу вакцины против COVID-19 для всех вакцинированных от 18 лет.

На бустерную вакцинацию против COVID-19 для всех желающих старше 18 лет уже можно записаться онлайн.

Об этом сообщает Официальный канал медицинской информационной системы Helsi.

Получить бустерную дозу прививки от COVID-19 могут все желающие в возрасте от 18 лет. Бустерная доза "добавит" к сертификату о вакцинации 270 дней.

"С момента второй должно пройти не менее 6 месяцев", - говорится в сообщении.

Посмотреть, сколько времени прошло с момента получения последней прививки, можно в разделе "Мои вакцинации" на портале Helsi.

Для бустерной дозы Минздрав рекомендует Moderna или Comirnaty от Pfizer.

Тем, кто прививался CoronaVac (Sinovac Biotech), рекомендовано вводить бустерную дозу вакциной Pfizer.

Записаться на прививку можно по ссылке. Для этого надо на сайте helsi.me выбрать город и пункт вакцинации.

Отметим, что по состоянию на 16:00 четверга, 6 января, доступна запись только в населенных пунктах Киев, Одесса, Харьков, Белая Церковь, Запорожье, Ровно и Черновцы.

После выбора пункта вакцинации в удобном месте необходимо выбрать один из доступных слотов в удобный день и время, записаться и получить подтверждение записи в приложении Helsi или через SMS-сообщение.

Вакцинация в Украине

Кампания по вакцинации против COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля.

Прививку делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее, и Moderna.

С 14 декабря в Украине люди с определенными медицинскими показаниями могут получить дополнительную, третью дозу вакцины от коронавируса.

5 января в Минздраве объяснили, как получить бустерную дозу вакцины от коронавируса людям в возрасте от 60 лет.

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