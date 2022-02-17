Также за сутки от коронавируса умерли 259 пациентов.

В Украине за сутки выявили 33 330 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 2837 детей и 961 медработник.

Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграм-канале. Также за сутки были госпитализированы 3284 человек; зафиксировано 259 летальных случаев; выздоровели 27 441 человек.

Кроме этого, проведено тестирований за сутки - 128 367.

За все время пандемии в Украине

заболели - 4 637 260 человек;

выздоровели - 3 866 755 человек;

летальных исходов - 103 824;

проведено ПЦР-тестирований - 19 235 891.

Вакцинация от коронавируса в Украине

В Украине вчера более 66 тыс. граждан получили прививки против COVID-9. Об этом в Facebook информирует Минздрав.

Первую дозу введено 18 тыс. 504 лицам, вторую дозу – 28 тыс. 948, дополнительную дозу получили 606 человек, бустерную – 18 тыс. 024.

С начала кампании по вакцинации в Украине привиты 15 млн 631 тыс. 689 человек, из них получили две дозы вакцины – 15 млн 043 тыс. 831.

Кампания по вакцинации против COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля 2021 года.

Прививку делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее, и Moderna.

С 14 декабря 2021 года в Украине люди с определенными медицинскими показаниями могут получить дополнительную,третью дозу вакцины от коронавируса.

Кроме того, медики, сотрудники домов интернатного типа и люди в возрасте 60+ могут получить бустернудозу вакцины против COVID-19.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.