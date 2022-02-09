Также в Минздраве ответили, планируют ли расширять перечень людей, которые обязаны сделать прививку от коронавируса.

В Министерстве здравоохранения не рассматривают возможность сделать обязательной бустерную дозу вакцины от коронавируса в Украине.

Об этом в интервью Суспільному заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.

"Когда мы говорим об обязательности, то вакцинация в Украине является добровольной, за исключением перечня специальностей, для которых вакцинация является обязательной. Сейчас мы не рассматриваем обязательность бустера. Его смысл заключается в персональной защите. Тот человек, который сделал третью прививку она является защищенной от Омикрона и тяжелого течения болезни", - пояснил он.

Кузин также отметил, что МИНЗДРАВ пока не планирует расширять перечень людей, которые обязаны сделать прививку.

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Напомним, как писал УНИАН, 6 января министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал приказ о введение бустерной вакцинации в Украине. Теперь третью прививку могут получить все желающие в возрасте от 18 лет, которые уже вакцинировались двумя дозами.

Бустерная доза вакцины должна усилить эффективность вакцины и лучше защитить от нового штамма коронавирус Омикрон. Для бустерной дозы предпочтение будет отдавать мРНК-вакцинам-Moderna или Comirnaty от Pfizer, независимо от того, какой вакциной был привит человек.

Рекомендуемый период введения бустерной дозы - от 6 до 9 месяцев после получения второй прививки от COVID-19.

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