Киев вместе с Полтавской и Харьковской областями отвечают "желтому" уровню эпидопасности.

В Украине по состоянию на 16 февраля показатели "красного" уровня эпидопасности по распространению COVID-19 остаются в пяти областях: Закарпатской, Ивано-Франковской, Луганской, Ровенской и Хмельницкой.

Соответствующие данные обнародованы на сайте Министерства здравоохранения.

Киев вместе с Полтавской и Харьковской областями отвечают "желтому" уровню эпидопасности. Остальные регионы имеют показатели "оранжевого" уровня эпидопасности.

Показатель уровня госпитализаций по состоянию на 15 февраля превышен в 12 регионах.

Как сообщал УНИАН, за сутки в Украине обнаружили 31 513 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 2872 детей и 992 медработника. Также за сутки было госпитализировано 3640 человек; зафиксировано 310 летальных случаев; выздоровели 27 684 человек. Наибольшее количество новых больных коронавирусом за сутки зафиксировано в Киеве, Днепропетровской, Одесской и Донецкой областях.

10 февраля министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что заболеваемость COVID-19, в частности штамм "Омикрон", сейчас растет, однако вводить всеукраинский локдаун не планируется.

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