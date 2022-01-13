Всего в 2022 году на данный пакет медицинских услуг предусмотрено 2,5 миллиарда гривень.

Национальная служба здоровья Украины начинает контрактирование учреждений по программе медицинских гарантий, которые будут лечить пациентов с коронавирусной болезнью.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ Украины. Речь идет о заключении договоров по новому пакету "Готовность к оказанию медицинской помощи в условиях распространения инфекционных заболеваний, эпидемий и в других чрезвычайных ситуациях".

"Получить контракт по этому пакету могут больницы, которые предварительно были определены областными государственными администрациями в расчете одно учреждение на 200 тысяч населения", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ НСЗУ рассказали, какую бесплатную медпомощь и лекарства могут получить украинцы с бронхиальной астмойПрограмма медицинских гарантий предусматривает, что каждое такое учреждение ежемесячно будет получать оплату по глобальной ставке в размере 1 053 510 гривень. Всего в 2022 году на данный пакет медицинских услуг предусмотрено 2,5 миллиарда гривень.

Напомним, в 2022 году НСЗУ будет оплачивать медучреждениям лечение пациентов с коронавирусной болезнью по двум пакетам: готовность к оказанию медицинской помощи в условиях распространения инфекционных заболеваний, эпидемий и в других чрезвычайных ситуациях и стационарная помощь пациентам с COVID-19.

Вас также могут заинтересовать новости: