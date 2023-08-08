Восьмимесячную девочку Николь из Тернополя оперировали более 14 часов.

Львовские кардиохирурги впервые в истории украинской медицины прооперировали младенца с одним из самых тяжелых и крайне редких врожденных пороков сердца. Девочке сделали операцию по двойному перемещению артериальных корней.

Как сообщает Первое медицинское объединение Львова, вмешательство, которое в мире считается технически одним из самых сложных в детской кардиохирургии, выполнили специалисты Больницы Святого Николая.

Девочку зовут Николь, она родом из Тернополя.

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Отмечается, что сразу после рождения врачи услышали шумы в сердце младенца и обнаружили очень редкую патологию, которая встречается лишь у 0,15% детей, рождающихся с пороками сердца.

"Диагноз звучит сложно: транспозиция, то есть неправильное положение, магистральных сосудов с дефектом межжелудочковой перегородки и стенозом - сужением легочной артерии. Ее клапан был уменьшен и неправильно сформирован. Также под ним была аномально узкая зона в виде мышечного кольца. Это мешало крови поступать в легкие в необходимом объеме. Поэтому у Николь стремительно развился цианоз - синюшность кожных покровов и кислородное голодание", - рассказали медики.

Единственный шанс на спасение таких малышей - операция в первые дни жизни. Через три дня после рождения ребенка экстренно доставили во Львов.

"Однако из-за недостаточного веса и слишком высоких рисков в таком возрасте проводить радикальную операцию, которая исправит дефект - было невозможно. Поэтому кардиохирурги выполнили паллиативное вмешательство - с помощью искусственного протеза создали дополнительный источник кровотока в легочную артерию, чтобы облегчить симптомы и дать девочке шанс набрать вес и дожить до главной операции", - говорится в сообщении.

В восемь месяцев Николь весила уже 8 килограммов, что является оптимальным для проведения радикального вмешательства. Кардиохирурги решили оперировать ребенка с помощью методики DRT-Double root translocation, то есть двойного перемещения корней. До этого такие операции в Украине еще не выполняли. Этот метод одновременно считается и самым сложным в детской кардиохирургии, и самым полезным.

"Преимущество метода в том, что он дает наибольшую анатомическую выгоду после коррекции. Мы не просто меняем сосуды местами, а фактически полностью высекаем из сердца корень каждого артериального сосуда – с его родным клапаном. Потом меняем их местами: корень аорты пришиваем к левому желудочку, а корень легочной – к правому – так, как это должно быть в норме. Это означает, что каждый из артериальных сосудов будет со своим клапаном, и они будут расти вместе с ребенком, что очень важно в детской кардиохирургии. А исходные тракты обоих желудочков будут максимально приближены к анатомически нормальным, которые были бы, если бы сердце в утробе сформировалось правильно", - рассказал об уникальности метода заведующий отделением детской кардиохирургии Александр Ячник.

Операция длилась более 14 часов. Трудность заключалась в том, что сердце ребенка слишком маленькое и критически важные структуры размещаются очень близко друг к другу. Были большие риски повреждения проводящей системы сердца, митрального клапана и коронарных артерий.

Несмотря на все сложности, операция прошла успешно. Уже на третий день девочку перевели на самостоятельное дыхание. Послеоперационный период прошел без осложнений. Через три недели Николь выписали из больницы.

Проведение сложных операций детям в Украине: несколько фактов

В этом году в феврале в больнице Святого Николая во Львове хирурги провели сверхсложную операцию пятимесячной девочке из Нововолынска. У нее был дефект перегородки между желудочками сердца. Это один из наиболее распространенных врожденных пороков сердца у детей.

Также недавно львовские медики спасли 7-летнюю девочку из Ривненской области, у которой начали отказывать почки из-за неизвестной послеоперационной инфекции. Органы девочки были заполнены гноем. Ей оказали всю необходимую помощь, уже на следующий день почки заработали.

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