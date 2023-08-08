Врачам удалось ее спасти.

Во Львове медики спасли 7-летнюю девочку из Ровенской области, у которой начали отказывать почки из-за неизвестной послеоперационной инфекции.

Об этом сообщается на странице Первого медицинского объединения Львова в социальной сети Facebook. Ребенку недавно провели операцию по удалению аппендицита, он должен был выздоравливать, однако его состояние начало ухудшаться - девочка отказывалась от еды и воды, теряла сознание.

Анализы показали, что у девочки начали отказывать почки. Когда маленькую Еву довезли каретой скорой медицинской помощи из Ровно во Львов, они уже почти не работали. Медики отмечают, что в любой момент инфекция могла распространиться по всему организму и вызвать болевой шок или даже смерть.

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Команда детских урологов больницы Святого Николая нашла причину отказа почек - органы девочки были заполнены гноем. Ей оказали всю необходимую помощь, уже на следующий день почки заработали.

"Несколько дней девочка провела в реанимации, где ее состояние быстро стабилизировали. Сейчас Ева уже вернулась домой - совершенно здоровой девочкой. Она прекрасно себя чувствует и готовится идти в первый класс", - добавили в объединении.

Сложные операции в Украине: последние новости

Напомним, зимой львовские врачи оперировали пятимесячного ребенка, который имел врожденный порок сердца. Операция длилась три часа, ему останавливали сердце.

В Днепре врачи спасали 39-летнего защитника Украины, который потерял руки и ногу в боях под Бахмутом. Ему перелили 8,5 литров крови.

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