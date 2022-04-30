Речь идет о западе и центре Украины.

В безопасных регионах Украины частично восстановлены плановые операции, которые были прекращены в первые дни войны. Они происходят по решению главных врачей.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения, об этом в эфире общенационального телемарафона заявил глава Минздрава Виктор Ляшко.

Речь идет о западе и центре Украины.

"Есть вопросы с Донецкой, Луганской, частью Запорожской, Николаевской области. Там по объективным причинам плановые оперативные вмешательства не проводятся, поскольку мы не можем гарантировать безопасность пациентам, ведь там происходят целенаправленные нападения на больницы", — отметил он.

Людям, которые хотят получить плановую медицинскую помощь, Ляшко советует выезжать в более безопасные регионы.

В некоторых регионах плановые операции возобновили еще раньше. К примеру, в Киеве это произошло в середине марта.

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