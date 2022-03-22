Речь идет об офтальмологических операциях, в частности по замене хрусталиков, операции на сердце, замена суставов.

В Киеве возобновляется выполнение плановых операций в случаях, когда они позволяют избежать тяжелых последствий для здоровья пациента.

Об этом сообщает директор Департамента здравоохранения г. Киева Валентина Гинзбург.

Она подчеркнула, что в ситуациях, когда неэкстренные операции позволяют избежать тяжелых последствий для здоровья пациента, плановые госпитализации в столице будут проводиться безотказно.

Гинзбург сообщила, что внесены изменения в предыдущий приказ МИНЗДРАВА, которым временно прекращались плановые госпитализации на период военных действий.

Она отмечает, что, в частности, в настоящее время учреждения здравоохранения могут выполнять плановые госпитализации для оперативных вмешательств в случаях, если не заняты более 50% коечного фонда хирургического профиля.

Директор департамента отметила, что в условиях военного положения есть необходимость иметь резерв коек для оказания медицинской помощи раненым и тем, кто без врачебного вмешательства просто не имеет шансов выжить. Но есть категория пациентов, для которых оперативное вмешательство прямо сейчас возможно не является жизненнообходимым показом, однако промедление может привести к критическому ухудшению состояния здоровья.

"Например, это офтальмологические операции, в частности по замене хрусталиков, операции на сердце, замена суставов. Людям "болит" сегодня и каждый день они страдают все больше. Вовремя выполненное плановое оперативное вмешательство повышает шансы на сохранение здоровья и дальнейшую полноценную жизнь. Поэтому должно быть выполнено, если наличие свободных мест и свободных "рук" врачей это позволяет", - считает Гинзбург.

Директор департамента пояснила, что человек, нуждающийся в госпитализации по подобным причинам, может обратиться к своему семейному врачу или профильному специалисту районного Консультативно-диагностического центра. Специалист, учитывая состояние пациента, сделает вывод о необходимости пребывания в стационаре и предоставит соответствующее направление.

Также она напомнила, что расходные материалы для ряда оперативных вмешательств закупаются за счет городского бюджета, поэтому они для киевлян бесплатные.

"Сегодня я провела онлайн-совещания с директорами Центров первичной медико-санитарной помощи, консультативно-диагностических центров и больниц. До сведения всех руководителей доведена информация о безотказности в плановых госпитализациях по неотложным показаниям. Поэтому обращайтесь к врачам и определяйтесь о целесообразности проведения операций или возможности их отсрочки", - отметила Гинзбург.

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