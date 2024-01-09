В результате болезни десять взрослых умерли в больницах.

За первую неделю этого года в Киеве было зарегистрировано более 10 тыс. новых случаев заболевания гриппом и ОРВИ, в том числе на COVID-19. Половина больных - это дети.

Об этом речь идет в сообщении КГВА. "В результате болезни десять взрослых умерли в больницах. А вообще по Украине за последние 3 месяца ОРВИ, гриппом и COVID-19 переболело 1,9 млн человек", отметили в КГВА.

Киевская военная администрация просит всех киевлян придерживаться рекомендаций Министерства здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения - носить маски и пройти вацинацию. Там напомнили, что самой главной защитой против COVID-19 является курс из трех прививок.

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Прививка от коронавируса

В 2024 году прививки от коронавируса остаются бесплатными для каждого украинца. Вакцинироваться можно через запись у семейного врача или в пункте прививок в медучреждениях. Информацию о ближайших пунктах вакцинации, их адресах и графике работы можно найти на сайте Минздрава (или позвонив в контакт-центр Минздрава по номеру 0 800 602019).

Janssen (производитель "Johnson&Johnson") и "Comirnaty" ("Pfizer") в настоящее время используются в пунктах вакцинации. Также доступна вакцина против COVID-19 для детей с 5-летнего возраста ("Pfizer" - вакцина "Comirnaty" для детей).

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