При этом медицинские работники не ожидают такого количества больных, как например, во время прошлогодних новогодних праздников.

С понижением температуры и наступлением зимы циркулирует множество вирусов, в том числе грипп, Covid-19 и RSV.

В США Центры по профилактике и контролю заболеваний (CDC) рекомендуют вакцинироваться от всех трех вирусов, чтобы снизить вероятность заболевания, пишет The Independent. "Как можно скорее получите все рекомендованные вакцины, включая грипп, COVID-19 и RSV", - призвали в CDC.

"Это обеспечит лучшую защиту от респираторных заболеваний, в том числе во время путешествий и встреч с семьей и друзьями. Эти вакцины также сделают заболевание менее тяжелым, если вы все-таки заболеете", - пояснили специалисты.

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При этом в CDC рекомендуют вакцинироваться всем, кто старше шести месяцев, и особенно тем, кому больше 60 лет.

Чтобы остановить распространение этих вирусов, CDC также рекомендует профилактические меры, такие как остаться дома, если возникли симптомы или начало заболевания, и, если вы живете с другими людьми, стараться избегать их в доме.

Прикрытие при кашле и чихании также может помочь защитить окружающих, а ношение масок также может помочь уменьшить распространение респираторных вирусов. В частности, последняя мера рекомендуется тем, кто путешествует, и может помочь защитить вас и ваших близких.

Некоторые другие методы профилактики включают частое мытье рук (если мыло и вода в данный момент недоступны, CDC рекомендует использовать дезинфицирующее средство для рук с содержанием не менее 60% спирта для уничтожения микробов) и использование очистителей воздуха для регулирования его качества в помещении.

Медицинские работники оптимистичны в отношении того, что в этом году такие вирусы, как Covid-19, окажут меньшее влияние на сезон отпусков и праздников.

Коронавирус в Украине

В Украине зафиксирован пик заболеваемости гриппом и коронавирусом. По словам главного санитарного врача Игоря Кузина, с начала эпидемического подъема заболело уже 1,3 млн украинцев.

Он уточнил, что с начала эпидемиологического сезона в Украине от коронавируса и ОРВИ уже умерли 343 человека, среди которых - два ребенка. В среднем же в Украине сейчас с такими диагнозами госпитализируют 4 тыс. человек за неделю.

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