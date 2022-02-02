Сейчас в больницах находится почти 2,5 тыс. детей с COVID-19 или подозрением на него. Также в Минздраве дали советы, как обезопасить детей от коронавируса.

В Украине с начала года количество госпитализированных с COVID-19 детей выросло втрое.

Сейчас в больницах находится почти 2,5 тыс. детей с COVID-19 или подозрением на него. Занято более 50% коек, предназначенных для лечения детей, сообщается в Telegram-канале Минздрава "Коронавирус_инфо".

В Минздраве советуют, как защитить детей от COVID-19:

научить правильно мыть и дезинфицировать руки;

рассказать, как правильно прикрывать рот и нос во время кашля и чихания;

объяснить, почему важно носить маску правильно;

попросить ребенка соблюдать дистанцию в общественных местах.

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Также в Минздраве напомнили, что детям от 12 лет разрешено прививки против COVID-19. Как показали исследования, вакцина Comirnaty от Pfizer на 93% эффективна против госпитализации подростков в возрасте 12-18 лет.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля в Украине было обнаружено 35 тыс. 014 больных COVID-19, в частности, заболели 4 тыс. 190 детей, госпитализировали 4 тыс. 314 человек, умерли – 204.

20 января глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что в Украине началась новая вспышка COVID-19, вызванная штаммом "Омикрон".

По словам Ляшко, по сравнению с предыдущими штаммами, вследствие инфицирования "Омикроном" стали чаще болеть дети - это в тех странах, где уже регистрируют большое количество больных, в частности, во Франции (почти 500 тыс. случаев ежедневно) и Италии (более чем по 250 тыс. в день).

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.