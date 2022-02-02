Так, все больше коронавирусом в Украине инфицируются дети - 4 190 человек в сутки.

За сутки, 1 февраля, коронавирус в Украине зафиксировали в 35 014 человек. Известно, что среди новых пациентов 4 190 детей и 940 медработников. Умерли от осложнений — 204 человека, а выздоровели — 9 894. С подозрением или подтвержденным диагнозом за сутки госпитализировали 4 314 человек.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро среды, 2 февраля.

Суточный показатель заболеваемости держится на очень высоком уровне и занимает второе место среди крупнейших за все время пандемии. Ранее фиксировали рекордные 37 тысяч COVID-инфицированных.

Читайте такжеСпециалисты раскрыли статистику "Омикрон" - волны в Украине: смертность меньше вчетверо

Больше всего новых случаев COVID-19 обнаружили во Львовской (2 953) и Одесской (2 725), Харьковской (2 121) областях, а также в Киеве (2 499).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

От начала пандемии в нас обнаружили 4,1 миллиона случаев COVID-19. Из них 100 599 человек умерли от осложнений заболевания, а свыше 3,6 миллиона — выздоровели.

Тест на коронавирус в Украине

Лаборатории сделали 185 297 тестов на коронавирус: методом ПЦР — 93 280, методом ИФА — 8 012. Также сделали 84 005 экспресс-тестов на антиген к вирусу.

Всего в стране провели 18,2 миллиона ПЦР-тестов.

Вакцинация от коронавируса в Украине

В Украине за минувшие сутки вакцинировались от коронавируса почти 75 тысяч человек. Из которых большинство прививались второй дозой.

Так, за вчера, 1 февраля в Украине 74 592 человека вакцинированы против COVID-19. В частности, первую дозу получили 25 177 человек, вторую дозу - 27 248 человек, дополнительную дозу получили 717 человек, а бустерную - 21 450.

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 15 373 130 человек. Из них получили первую дозу - 15 373 128 человек, две дозы -14 672 260 человек, получили дополнительную дозу - 17 892 человека, а бустерную дозу - 377 548.

В общем количестве в стране проведено 30 440 828 прививок.

Напомним, в Украине может расшириться "красная" зона карантина. Еще 9 областей под угрозой введения локдауна уже на этой неделе.

Вас также могут заинтересовать новости: