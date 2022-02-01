Известный украинский врач Евгений Комаровский, отвечая на вопросы своих читателей, объяснил, как лечить насморк и что делать, если капли не помогают.
Так, в своем блоге в Instagram медик отметил, что прежде всего нужно знать, о каком именно насморке идет речь. Ведь, по словам Комаровского, насморк – это симптом.
"Из носа текут сопли. Или нос заложен. Это – называется словом "насморк". Как вы собрались его лечить, если насморк – это не болезнь, это – симптом", - объяснил Комаровский.
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По его словам, первое, что нужно сделать при насморке – поставить диагноз.
Насморк может быть:
- инфекционный (вирусная инфекция, некоторые бактериальные)
- проявлением аллергического заболевания
- реакцией на параметры воздуха (сухость, избыток пыли или табачного дыма)
- проявлением черепно-мозговой травмы
"Перед тем, как использовать капли, нужно обратиться к врачу" -, настаивает Комаровский. - "Профессионал сможет поставить верный диагноз (определит причину насморка)".
Как отметил медик, насморк проявляется при:
- острый аллергический ринит – поиск источника аллергии, изменение параметров окружающей среды, противоаллергические лекарства
- острая респираторная вирусная инфекция – насморк надо перетерпеть 5-7 дней, закапывая нос солеными каплями, поддерживая оптимальные параметры температуры и влажности воздуха
- хронический аденоидит – врач удаляет аденоиды.
Сперва симптом, подчеркнул Комаровский, нужно превратить в диагноз. А уже с диагнозом, задавать правильные вопросы и лечить не насморк, а болезнь.