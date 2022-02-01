Украина находится на 14 из 15 позиций по уровню заболеваемости в Европе.

Десять крупных стран Европы, включая Украину, еще не достигли своего пика заболеваемости COVID-19, которая продолжает расти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на онлайн-брифинге сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко.

"Ситуация в мире выглядит так, будто идет стабилизация - за последнюю неделю лишь плюс один процент роста количества новых выявленных случаев. Но эта стабилизация распадается на достаточно разную ситуацию на континентах", - отметил он.

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По словам Ганиченко, если в Южной и Северной Америках, Океании сейчас фиксируют начало стабилизации или ее продолжение, то в Европе, которая больше всего повлияет на ситуацию с распространением заболеваемости в Украине, продолжается рост заболеваемости COVID-19.

По данным KSE, на предыдущей неделе такой рост был на 20%, однако сейчас рост заболеваемости замедляется и составляет 14%.

"Но, несмотря на то, что каждый день мы имеем абсолютно новые рекорды, это достаточно тревожный знак. Сейчас в среднем за сутки в Европе оказывается 1,5 млн новых случаев заболевания коронавирусом. Это очень и очень большое значение", - добавил эксперт.

Он уточнил, что в декабре 2021 года в мире выявляли до 1 млн случаев, тогда как сейчас в мире в отдельные дни выявляют более 4 млн случаев.

Ганиченко рассказал, что 10 из 15 стран Европы с населением более 10 млн человек, включая Украину, еще не достигли своего пика заболевания и продолжают расти.

"Положительным является то, что Украина находится на 14-й из 15 позиций по уровню заболеваемости в Европе... Однако уровень заболеваемости в Украине втрое меньше, чем средний в Европе, то есть еще есть потенциал для роста", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в Украине за сутки 31 января зафиксировано 30 тыс. 768 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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