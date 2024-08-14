За вторую неделю августа коронавирусом в Киеве уже заболели более 1 280 человек, сообщили столичные власти.

В Киеве увеличивается количество людей с подтвержденным тестом на коронавирус COVID-19.

Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург. В частности, если в июне в Киеве было 199 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, в июле - начале августа - 1 660, то за вторую неделю августа уже заболели 1 283 человека, из них 174 ребенка. В то же время увеличивается и количество госпитализированных, среди которых уже появляются больные, нуждающиеся в ИВЛ. В то же время, по словам Гинзбург, у большинства болезнь протекает без существенных осложнений.

"Впрочем, и в этом кроются свои опасности. Больной, который не слишком страдает от симптомов, "списывает" их на усталость, обычный насморк, даже на аллергические реакции из-за цветения амброзии, например. А потому продолжает жить социально активной жизнью, работать, а следовательно, распространять COVID", - пояснила Гинзбург.

Видео дня

Она призвала сознательно относиться к своему здоровью и эпидемической безопасности. Пользоваться защитными масками, антисептиками для рук, избегать мест скопления людей и контакта с людьми с симптомами простуды, держать дистанцию в многолюдных местах и тому подобное.

"Обязательно оставайтесь дома, если чувствуете себя нехорошо. Еще раз напоминаю - даже головная боль, небольшой насморк или общее ухудшение самочувствия могут быть симптомами COVID. Это касается и взрослых, и детей. Протестируйтесь. Обратитесь к врачу. С таким ответственным подходом вы не только обезопасите себя от осложнений болезни, но и не будете подвергать опасности людей вокруг", - добавила Гинзбург.

В центре внимания COVID-19 - важные новости

Накануне Министерство здравоохранения утвердило обновленные рекомендации по вакцинации против коронавируса. В частности, схемы вакцинации для населения упрощаются, и для большинства людей достаточно сделать одну прививку против СОVID-19.

Также Минздрав заявил, что несмотря на рост в Украине заболеваемости COVID-19, не планирует вводить ограничительные меры.

Вас также могут заинтересовать новости: