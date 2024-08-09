Несмотря на рост в Украине заболеваемости COVID-19, Министерство здравоохранения не планирует вводить ограничительные меры.

Об этом сказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, передает Укринформ. "За последний месяц выросло количество заболеваний, украинцы стали болеть втрое больше, но по абсолютному количеству пациентов это относительно небольшие количества, которые сейчас не дают оснований для введения ограничительных мер", - пояснил ситуацию Кузин.

Он добавил, что в течение июля было зарегистрировано более 8 тыс. случаев COVID-19, в июне - более 2 тыс. случаев.

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"Этот уровень не является достаточным или таким, который приводил бы к введению каких-то противоэпидемических мероприятий", - отметил главный санврач.

Чиновник также добавил, что уровень заболеваемости по регионам зависит от плотности населения, и столица является лидером по этому показателю. Также высокие показатели заболеваемости во Львовской и Ивано-Франковской областях.

Новый штамм коронавируса

Новый штамм коронавируса под названием FLiRT передается быстрее, чем другие предыдущие варианты этой инфекции. Врачи советуют вакцинироваться, чтобы предотвратить инфицирование.

7 августа стало известно, что в Ивано-Франковской области зафиксирован первый летальный случай от нового субварианта коронавируса FLiRT: умерла 80-летняя женщина с сопутствующими заболеваниями.

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