В ВОЗ отметили, что нужн бороться с болезнью сообща, чтобы она не превратилась в эпидемию, как коронавирус.

Оспа обезьян, независимо от того, новый это штамм или старый - это не будет похоже на новую эпидемию COVID-19, поскольку специалисты знают, как контролировать его распространение.

Об этом заявил региональный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Европе Ханс Клюге. "Мы можем и должны бороться с оспой обезьян сообща", - заявил он, ередае Reuters.

"Внедрим ли мы системы контроля и ликвидации оспы обезьян во всем мире, или вступим в новый цикл паники и пренебрежения? То, как мы отреагируем сейчас и в последующие годы, станет критическим испытанием для Европы и мира", - отметил он. Видео дня

Всеобщее беспокойство вызвал штамм 1b, поскольку он легко распространяется при обычном тесном контакте. Случай этого варианта был подтвержден в Швеции и связан с растущей вспышкой в ​​Африке, что является первым признаком ее распространения за пределами континента. ВОЗ объявила недавнюю вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, после того, как был выявлен новый штамм.

Что такое оспа обезьян

Это вирусная инфекция, вызывающая гнойные поражения и симптомы, похожие на грипп, обычно протекает в легкой форме, но может привести к летальному исходу.

Оспа обезьян передается через тесный физический контакт, включая половой, но в отличие от предыдущих глобальных пандемий, таких как COVID-19, нет никаких доказательств того, что он легко распространяется воздушно-капельным путем.

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