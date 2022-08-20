Сейчас завершается разработка нормативной базы для внедрения этого инновационного плана.

В Украине разработали план восстановления разрушенных в ходе войны больниц, предусматривающий применение мировых стандартов в проектировании и строительстве.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Богдан Боруховский.

По его словам, Украина уже создала план восстановления медицинской инфраструктуры и наработала необходимые изменения в государственные строительные нормы. Обновленные требования по проектированию и строительству, позволят возводить больницы, которые будут соответствовать лучшим европейским и мировым стандартам.

Министерство здравоохранения (Минздрав) в сотрудничестве с Министерством развития общин и территорий завершает подготовку нормативной базы для строительства медицинской инфраструктуры.

"На месте медицинских учреждений, которые сегодня разрушила и продолжает разрушать россия, Украина должна построить современные больницы с учетом лучших европейских практик. Чтобы воплотить свои амбициозные планы в жизнь, сегодня крайне необходимо быстро принять новые государственные строительные нормы относительно учреждений здравоохранения. Совместно с экспертной группой Минрегиона мы уже прошли значительный путь и находимся в шаге от принятия новых норм", – рассказал Боруховський.

В Минздраве напомнили, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину оккупанты повредили 788 медицинских учреждений и еще 123 – разрушили.

Как сообщал УНИАН, 25 июня заместитель министра здравоохранения Богдан Боруховский заявил, что Украина изучает европейский опыт построения больниц модульного типа, изготовленных в заводских условиях.

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