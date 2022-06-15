В Украине действует программа, которая гарантирует протезирование гражданским взрослым и детям.

Все пострадавшие от боевых действий гражданские взрослые и дети имеют право получить бесплатную хирургическую помощь, реабилитацию и протезирование.

Об этом сообщила руководитель директората медицинских услуг Минздрава Украины Александра Машкевич в эфире информационного телемарафона.

"С начала российской вооруженной агрессии цифры по военным и гражданским, в том числе детям, нуждающимся в протезировании, стремительно растут. Счет идет на сотни людей. Ежедневно мы получаем информацию от каждой из наших областей, особенно из прифронтовых, относительно наших раненых гражданских людей и детей. Поэтому стараемся в быстрые сроки оказать медицинскую помощь и соответственно, провести курс реабилитации для таких пациентов. Если это будет необходимо, потом и протезирование", - отметила Машкевич

По ее словам, в Украине существует программа, которая гарантирует протезирование гражданским взрослым лицам и детям, пострадавшим в результате боевых действий. Пациент получает все услуги безвозмездно.

"Оказывается медицинская помощь в стационаре, туда же приглашаются специалисты медико-социальной экспертной комиссии, проводится эта комиссия и выдается непосредственно индивидуальная программа реабилитации, которая включает в себя также процесс протезирования. В стационар приходят уже специалисты ортезо-протезных предприятий, прямо к постели пациента, делают необходимые замеры и заключают договор для изготовления протеза", - проинформировала Машкевич.

Она добавила, что установить протез могут в той больнице, где находился пациент, или непосредственно в ортезо-протезном предприятии, где есть больничные палаты и соответствующие специалисты.

Руководитель директората медицинских услуг Минздрава отметила, что две составляющие программы помощи гражданским лицам, пострадавшим в результате боевых действий, четко разделены между Министерством здравоохранения Украины и Министерством социальной политики Украины.

"Минздрав обеспечивает оказание экстренной медицинской помощи и хирургического вмешательства, которое оплачивается за счет программы медицинских гарантий. Каждая больница ... коммунальной формы собственности, имеет заключенный договор с Национальной службой здоровья Украины. И, имея пакеты хирургической помощи и реабилитационных услуг, предоставляет все эти услуги пациенту бесплатно. Сам процесс протезирования, оплаты и изготовления протеза финансируется за счет государственных программ Минсоцполитики", - пояснила Машкевич.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 13 июня более 815 детей пострадали в Украине вследствие полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 288 детей погибли и по меньшей мере 527 ранены.

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