В городе нехватка лекарств и медицинского оборудования.

Из-за недостатка лекарств и медицинского оборудования медицина в Мариуполе скатилась до Средневековья.

Как отметили в горсовете, это приводит к инвалидизации населения - вместо лечения людям отрезают конечности.

"Яркий пример: недавно один из жителей поранился во время стрижки ногтей. В результате была занесена инфекция. Врачам, из-за отсутствия медикаментов, пришлось провести ампутацию. В XXI веке человек остался без пальца из-аз обычного пореза!", - сообщили в горсовете.

В мэрии отмечают, что такие "быстрые решения" принимаются постоянно.

"Лечение невозможно, поэтому людей просто калечат. Такой "русский мир" принесли оккупанты в наш город", - отметили в горсовете.

Как писал УНИАН, цены на средства гигиены в магазинах временно оккупированного Мариуполя в два-три раза выше, чем на подконтрольной территории. Жители города, у которых нет ни работы, ни денег, не могут позволить себе самое необходимое.

Гуманитарная помощь, которую раздают оккупанты, - единственный путь получить еду в захваченном городе. Люди падают в обморок в очередях за ней.

Также российские захватчики уже более двух месяцев блокируют мариупольцам доступ к чистой питьевой воде.

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