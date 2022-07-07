Из-за недостатка лекарств и медицинского оборудования медицина в Мариуполе скатилась до Средневековья.
Как отметили в горсовете, это приводит к инвалидизации населения - вместо лечения людям отрезают конечности.
"Яркий пример: недавно один из жителей поранился во время стрижки ногтей. В результате была занесена инфекция. Врачам, из-за отсутствия медикаментов, пришлось провести ампутацию. В XXI веке человек остался без пальца из-аз обычного пореза!", - сообщили в горсовете.
В мэрии отмечают, что такие "быстрые решения" принимаются постоянно.
"Лечение невозможно, поэтому людей просто калечат. Такой "русский мир" принесли оккупанты в наш город", - отметили в горсовете.
Как писал УНИАН, цены на средства гигиены в магазинах временно оккупированного Мариуполя в два-три раза выше, чем на подконтрольной территории. Жители города, у которых нет ни работы, ни денег, не могут позволить себе самое необходимое.
Гуманитарная помощь, которую раздают оккупанты, - единственный путь получить еду в захваченном городе. Люди падают в обморок в очередях за ней.
Также российские захватчики уже более двух месяцев блокируют мариупольцам доступ к чистой питьевой воде.
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