Модульные больницы строятся с учетом всех стандартов и позволяют на своей базе разместить высокотехнологичное оборудование.

Украина изучает европейский опыт построения больниц модульного типа, изготовленных в заводских условиях.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Богдан Боруховский во время осмотра строительства подобных медицинских учреждений в Польше.

По словам Боруховского, они могут появиться на деоккупированных территориях, где враг нанес наибольшие потери медицинской инфраструктуре. Он отметил, что такие медицинские учреждения по качеству ни чем не уступают традиционному строительству, однако, благодаря модульным конструкциям, значительно сокращаются сроки строительства. В частности, модульные технологии позволяют построить больницу на более чем 300 коек в максимально короткие сроки - около года.

"Важно восстановить доступ населения к медицинской помощи в кратчайшие сроки. Поэтому в деоккупированных регионах рассматриваем, в частности, возможность строительства современных модульных больниц, которые сейчас функционируют в Европе. Речь идет не о "вагончиках", у которых есть доступ только к простейшим услугам, а о полноценных медицинских учреждениях, возведенных из модульных конструкций с полным инженерным оснащением, изготовленных в заводских условиях и смонтированных на строительной площадке. Такие больницы не уступают медучреждениям, построенным по традиционным технологиям, при этом имеют значительные преимущества в сроках строительства", - пояснил Боруховский.

Модульные медицинские учреждения строятся с учетом всех норм и стандартов и позволяют на своей базе разместить высокотехнологичное оборудование.

В Минздраве отметили, что Украина рассматривает возможность привлечения международных инвестиций в такие объекты.

В Минздраве также напомнили, что Украине уже восстановлено более 30 объектов медицинской инфраструктуры, которые были повреждены российскими оккупантами.

Как сообщал УНИАН, 14 мая министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что на восстановление разрушенных российской армией украинских больниц понадобится не менее 32 млрд грн.

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