За неделю в мире зафиксировали около 15 тысяч смертей от коронавируса

В мире начала стремительно расти смертность от COVID-19. За последние четыре недели количество зарегистрированных летальных случаев увеличилось на 35%.

Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

По его словам, за неделю в мире зафиксировали около 15 тысяч смертей от коронавируса:

"15 тысяч смертей в неделю – это абсолютно неприемлемо, когда мы имеем все инструменты для предотвращения инфекций и спасения жизней. Мы все устали от этого вируса и устали от пандемии. Но вирус не устал от нас".

Гебреисус добавил, что на данный момент доминирующим штаммом коронавируса остается Омикрон.

Ранее сообщалось, что в Украине растет уровень заболеваемости COVID-19, есть летальные случаи.

По данным Минздрава, только за прошедшую неделю выявили 3 893 новых случая коронавирусной болезни, что на 40% больше, чем неделей ранее.

За этот же период в больницы госпитализировали 1 763 пациентов, выздоровели – 1 682 человека. На сегодня заняты 4,5% коек, выделенных для лечения пациентов с COVID-19.

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