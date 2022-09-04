Уже третий год подряд в сентябре происходит повышение уровня заболеваемости COVID-19 и он начнет спадать в марте-апреле.

В Украине началась новая волна заболевания коронавирусом.

Об этом в интервью Укринформу сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

По его словам, Министерство здравоохранения (Минздрав) наблюдает начало роста заболеваемости и это начало осенней волны, которая является базовой. Минздрав регистрирует все большие показатели по количеству больных. Кузин отметил, что, например, за прошедшую неделю это было 9,1 тыс., сейчас это 11,5 тыс., у которых был диагностирован COVID-19 и они заболели.

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"Это ожидаемо, уже третий год подряд в сентябре происходит повышение уровня заболеваемости COVID-19 и он начнет спадать в марте-апреле, а может и в начале мая", - спрогнозировал Кузин.

Он отметил, что сейчас все больше лабораторий включаются в процесс диагностики, поэтому фиксируется рост по количеству тестирований от недели к неделе почти на 10-15%. "Сейчас государственные лаборатории стопроцентно работают на выявление COVID-19, также работают и частные. И мы видим, что по уровню тестирования система уже приближается к своим обычным темпам", - сказал Кузин.

Специалист подчеркнул, что для Минздрава ключевым является показатель госпитализаций. "Если раньше мы фиксировали в среднем менее тысячи госпитализаций за неделю, то за последние несколько недель эта цифра растет. За позапрошлую неделю это 2,6 тыс., сейчас около 3,1 тыс. пациентов в течение недели госпитализируются с диагнозом COVID-19", - рассказал Кузин.

При этом он отметил, что это количество не является настолько критическим, чтобы система здравоохранения не справилась. "У нас есть приблизительные расчетные данные по тому, каким образом будет двигаться волна и каких-либо особенностей или негативных прогнозов мы пока не видим", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Минздрав может вернуть в Украине обязательные карантинные ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19.

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