По данным Минздрава, в период со 2 по 8 октября зарегистрированы 5 186 случаев заболевания COVID-19.

В шести областях Украины выявлены 10 случаев штамма "Ерис" - подвида COVID-19.

Об этом речь идет в сообщении Минздрава. По данным министерства, случаи выявлены в Днепропетровской (1), Закарпатской (1), Сумской (3), Хмельницкой (1), Тернопольской (3) и Черновицкой (1) областях.

Как добавили в Центре общественного здоровья, в Украине первые случаи "Ерис" были зафиксированы в первую неделю июня, а впервые зарегистрированы в мире 17 февраля 2023 года.

Видео дня

По данным министерства, в период со 2 по 8 октября зарегистрировано 5 186 случаев заболевания COVID-19, 18 - летальных, среди людей старше 30 лет.

Что такое"Ерис"

Как пояснили в Минздраве, "Ерис" - это вариант штамма "Омикрон". Симптомы "Ерис" такие же, как и при других известных штаммах COVID-19:

боль в горле и насморк;

одышка, ломота в теле;

головная боль, лихорадка.

Специфическое отличие "Ерис" - это дополнительная мутация шипового белка, который быстрее поражает ослабленный иммунитет. Однако, по оценкам ВОЗ, глобальный риск для общественного здоровья населения данного штамма оценивается как низкий.

Вакцинация от коронавируса

Основой для защиты от тяжелого течения COVID-19 является курс из трех прививок. Получение двух доз первичной вакцинации и бустерная прививка, которую вводят через 5 месяцев после первичной вакцинации. Дополнительный бустер можно получить после консультации с семейным врачом или в пункте прививки. "Вакцинация против COVID-19 в Украине остается бесплатной", - напомнили в Минздраве.

Вас также могут заинтересовать новости: