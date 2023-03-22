Приоритет будут отдавать тем регионам, которые были наиболее уязвимы к отключениям электроэнергии или же пострадали от боевых действий.

Министерство здравоохранения Украины совместно с Министерством энергетики Украины начинает проект по установке солнечных панелей на учреждениях на больницах.

Об этом речь идет сообщении на странице Минздрава в Facebook. "Проект "Луч надежды" будет реализован на средства международных партнеров и позволит украинским больницам оставаться более устойчивыми в условиях энергетического терроризма россиян", - отметили в министерстве.

Сейчас определяется перечень объектов, на которых будут установлены солнечные панели. Приоритет будут отдавать тем регионам, которые были наиболее уязвимы к отключениям электроэнергии или же пострадали от боевых действий.

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По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, во время установки солнечных панелей будет происходить также существенная модернизация медицинского учреждения. Каждая такая солнечная электростанция позволит больницам экономить до 70% расходов на энергоресурсы и поможет частично обеспечить работу медучреждения во время аварийных отключений.

Также солнечные электростанции будут дополнены установками для хранения энергии, которые позволят обеспечить энергопитание больниц минимум на четыре часа.

Отмечается, что пилотный проект по установке солнечных панелей уже был реализован в амбулатории в селе Горенка Киевской области. Солнечные панели мощностью 12 кВт покрывают до 60% потребностей медучреждения в электроэнергии.

Ситуация с электроэнергией в Украине

С начала полномасштабного вторжения в результате ракетных и дроновых атак, а также оккупации Запорожской АЭС Украина потеряла 44% атомной генерации и три четверти мощностей ТЭС. Россияне с октября 2022 года совершили десятки ракетных и дроновых атак на объекты магистральных сетей "Укрэнерго", нанеся масштабные и сложные повреждения.

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