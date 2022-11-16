Прежде всего речь идет о средствах первой необходимости для военных на передовой – медикаменты, тактические аптечки и медицинские изделия.

За 9 месяцев полномасштабной российской агрессии в Украине бренд Parimatch передал ВСУ медицинского оборудования и различных изделий медицинского назначения на сумму 7 миллионов гривень.

Прежде всего речь идет о средствах первой необходимости для военных на передовой – медикаменты, тактические аптечки и медицинские изделия, пишут "Факты".

Своевременное оказание первой помощи защитникам на поле боя в разы повышает шансы спасти их жизни. Поэтому Parimatch с первых дней войны закупает и передает тактические аптечки на линию фронта. Аптечки включают критически важные средства домедицинской помощи – фиксаторы, шины, приспособления для лечения переломов, турникеты. Быстрое их применение в течение "золотого часа" после ранения является определяющим фактором для сохранения жизни в зоне активных боевых действий.

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Кроме средств тактической медицины, компания также обеспечивает ВСУ медицинскими изделиями, которые ускоряют восстановление раненых бойцов. В частности, пластины, импланты, металлоконструкции для лечения переломов и других травм.

"Многие военные, которые получили ранения в боях, смогли сохранить жизнь благодаря своевременной первой помощи. И большинство из этих военных после реабилитации готовы снова ехать в самые горячие точки, чтобы продолжать деоккупировать украинские города. Поддерживать и обеспечивать их всем необходимым – наш гражданский долг", – отметила CEO Parimatch Ukraine Наталья Гилевич.

Напомним, Parimatch также поддерживает другие инициативы по оказанию первой медицинской помощи. В рамках инициативы UNITED24 компания присоединилась к сбору средств на реанимобиле. Скорые уже направлены в регионы и используются по назначению: доставляют в больницы пострадавших от российской агрессии украинцев.