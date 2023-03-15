В начале мая в дом 6-летней Марины из Херсонской области попал снаряд, из-за тяжелых травм ног врачам пришлось ампутировать одну из них выше колена.

В Украине установили первый протез ребенку, который остался без ноги из-за российского обстрела.

Как сообщает Национальная детская специализированная больница "Охматдет", уже 10 месяцев 6-летняя Марина из Херсонской области проходит лечение и реабилитацию в "Охматдете". В начале мая девочка получила ранения: в ее дом попал снаряд, приведший к тяжелым травмам ног у ребенка.

В больнице Кривого Рога ей ампутировали ножку выше колена, но спасли жизнь.

Видео дня

"Позже физическую и психологическую реабилитацию Маринка проходила в "Охматдете". Когда девочка поступила в "Охматдет", она почти постоянно лежала. Изредка садилась на кровать, но самостоятельно не могла перемещаться", - говорится в сообщении.

По словам врачей, основными задачами реабилитации перед протезированием были: укрепить мышцы тела, подготовить ножку к протезированию, научить ребенка держать координацию на одной ноге и свободно перемещаться в пространстве.

"Марина стала первым ребенком, который был протезирован в Украине. Ее родители хотели протезировать дочь именно на родине, чтобы обойти сложные перелеты и иметь возможность постоянной помощи реабилитолога и протезиста. Протез для девочки сделали в Киеве в "Ортотех-сервис". Протезист Александр Стеценко рассказывает, что это первый протез, который он делал для ребенка. Детское протезирование намного сложнее, чем взрослое, потому что дети постоянно растут и меняются, также процедура требует более внимательного подхода к пациенту", - рассказали в больнице.

Отмечается, что протез для Марины усовершенствовали и сделали косметическим — похожим на настоящую ногу.

Протезирование в Украине

Летом прошлого года стало известно, что в Украине все пострадавшие от боевых действий гражданские взрослые лица и дети имеют право получить бесплатную хирургическую помощь, реабилитацию и протезирование.

Как сообщила тогда руководитель Директората медицинских услуг Минздрава Александра Машкевич, с начала российской агрессии количество военных и гражданских, в том числе детей, нуждающихся в протезировании, стремительно растет. Счет идет на сотни людей.

Вас также могут заинтересовать новости: